UFFICIALE – Scontata la squalifica, Paratici torna al Tottenham: “Sono convinto che…”

Dopo due anni e mezzo di squalifica per le false plusvalenze ai tempi del club bianconero, Paratici torna al Tottenham
Matteo Pifferi 

Fabio Paratici rientra ufficialmente nel calcio europeo, e lo fa da ds del Tottenham, dove aveva già ricoperto il ruolo dopo aver lasciato la Juve, tra 2021 e 2023. Poi, due anni e mezzo di squalifica per le false plusvalenze ai tempi del club bianconero.

L'ufficializzazione dell'incarico arriva dal club londinese, che specifica che il dirigente azzurro lavorerà in coppia con Johan Lange.

"Sono felice di tornare in un club che amo. Ho lavorato con Johan, Vinai e Thomas come consulente per diversi mesi e ora non vedo l'ora di tornare a Londra e unirmi al team a tempo pieno. Sono convinto che lavorando in partnership con Johan possiamo costruire un futuro speciale per il club e i nostri tifosi"

