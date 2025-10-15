UFFICIALE – Scontata la squalifica, Paratici torna al Tottenham: “Sono convinto che…”

Fabio Paratici rientra ufficialmente nel calcio europeo, e lo fa da ds del Tottenham, dove aveva già ricoperto il ruolo dopo aver lasciato la Juve, tra 2021 e 2023. Poi, due anni e mezzo di squalifica per le false plusvalenze ai tempi del club bianconero.

"Sono felice di tornare in un club che amo. Ho lavorato con Johan, Vinai e Thomas come consulente per diversi mesi e ora non vedo l'ora di tornare a Londra e unirmi al team a tempo pieno. Sono convinto che lavorando in partnership con Johan possiamo costruire un futuro speciale per il club e i nostri tifosi"