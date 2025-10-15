Comincerà da Novarello la stagione della Nazionale Under 15, che scenderà in campo domani, giovedì 16 ottobre (ore 14.45), a Granozzo con Monticello, per la selezione territoriale dell’area Nord.
Italia U15, al via il raduno per la selezione del Nord: 4 i convocati dell’Inter
Il tecnico Enrico Battisti ha convocato 44 calciatori, tutti nati nel 2011.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Francesco Ghezzi (Atalanta), Lorenzo Moretti (Juventus), Alessandro Posocco (Udinese), Samuele Spanò (Inter);
Difensori: Christian Antonaci (Udinese), Immanuel Altieri (Torino), Andrea Bernasconi (Milan), Mattia Casella (Cremonese), Alessandro Danieli (Torino), Pedro Dos Santos (Atalanta), Alessandro Gennaro Esposito (Juventus), Diego Fazari (Monza), Antonio Manna (Milan), Ismaele Abdoulaye Matteo (Juventus), Alessandro Parisi (Inter), Fabrizio Pasotti (Cremonese), Riccardo Sartori (Padova), Adrien Tato (Milan), Alessandro Torri (Hellas Verona), Mattia Zanotti (Atalanta);
Centrocampisti: Nicolas Bottan (Como), Alessandro Braida (Milan), Achille Cremonesi (Milan), Sean Luis Ebagua (Venezia), Mattia Gallo (Torino), Marlon Gato (Hellas Verona), Alessandro Grigioni (Inter), Gabriel Matrisciano (Cremonese), Alessandro Mazza (Inter), Alessio Nobile (Juventus), Carlo Alberto Salviato (Udinese), Cesare Scanferla (Padova);
Attaccanti: Alberto Bellei (Atalanta), Manlio Carone (Atalanta), Edoardo Catania (Torino), Samuele Chiesa (Cremonese), Massimo Falce (Albinoleffe), Jacopo Giussani (Como), Christian Laruccia (Juventus), Alex Alberto Magrin (Atalanta), Riccardo Martellini (Torino), Riccardo Monte (Juventus), Francesco Paesanti (Juventus), Panfilo Partemi (Torino).
(figc.it)
