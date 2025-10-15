FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Italia U15, al via il raduno per la selezione del Nord: 4 i convocati dell’Inter

ultimora

Italia U15, al via il raduno per la selezione del Nord: 4 i convocati dell’Inter

Italia U15, al via il raduno per la selezione del Nord: 4 i convocati dell’Inter - immagine 1
Il ct degli Azzurrini, Enrico Battisti, ha selezionato 44 ragazzi per il primo stage che si terrà a Novarello
Fabio Alampi Redattore 

Comincerà da Novarello la stagione della Nazionale Under 15, che scenderà in campo domani, giovedì 16 ottobre (ore 14.45), a Granozzo con Monticello, per la selezione territoriale dell’area Nord.

Il tecnico Enrico Battisti ha convocato 44 calciatori, tutti nati nel 2011.

Italia U15, al via il raduno per la selezione del Nord: 4 i convocati dell’Inter- immagine 2
Getty Images

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Francesco Ghezzi (Atalanta), Lorenzo Moretti (Juventus), Alessandro Posocco (Udinese), Samuele Spanò (Inter);

Difensori: Christian Antonaci (Udinese), Immanuel Altieri (Torino), Andrea Bernasconi (Milan), Mattia Casella (Cremonese), Alessandro Danieli (Torino), Pedro Dos Santos (Atalanta), Alessandro Gennaro Esposito (Juventus), Diego Fazari (Monza), Antonio Manna (Milan), Ismaele Abdoulaye Matteo (Juventus), Alessandro Parisi (Inter), Fabrizio Pasotti (Cremonese), Riccardo Sartori (Padova), Adrien Tato (Milan), Alessandro Torri (Hellas Verona), Mattia Zanotti (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolas Bottan (Como), Alessandro Braida (Milan), Achille Cremonesi (Milan), Sean Luis Ebagua (Venezia), Mattia Gallo (Torino), Marlon Gato (Hellas Verona), Alessandro Grigioni (Inter), Gabriel Matrisciano (Cremonese), Alessandro Mazza (Inter), Alessio Nobile (Juventus), Carlo Alberto Salviato (Udinese), Cesare Scanferla (Padova);

Attaccanti: Alberto Bellei (Atalanta), Manlio Carone (Atalanta), Edoardo Catania (Torino), Samuele Chiesa (Cremonese), Massimo Falce (Albinoleffe), Jacopo Giussani (Como), Christian Laruccia (Juventus), Alex Alberto Magrin (Atalanta), Riccardo Martellini (Torino), Riccardo Monte (Juventus), Francesco Paesanti (Juventus), Panfilo Partemi (Torino).

(figc.it)

Leggi anche
Inter, Sky svela: “Chivu ora ha questa tentazione per la formazione anti-Roma”
Barzaghi (Sky): “Gasperini-Inter, l’addio era stato amaro. Ma lui voleva mettere...

© RIPRODUZIONE RISERVATA