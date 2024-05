Inter, Riccardo Ferri e la stagione da scudetto: “Tutto come sognavamo”

Il club manager nerazzurro pubblica le 'cartoline' della stagione che sta per concludersi: i momenti speciali accanto all'Inter di Inzaghi

Quasi tutta la carriera nell'Inter quando era calciatore e dal 2022 club manager nerazzurro. C'è anche lui nel gruppo forte e coeso, giocatori, staff tecnico e dirigenti, che hanno portato a via della Liberazione il ventesimo scudetto e hanno cucito la seconda stella, per sempre, sulle maglie interiste.

Riccardo Ferri, che ha vestito la maglia interista più di 400 volte e ha vinto da calciatore, faceva il difensore, scudetto, due coppe Uefa e una Supercoppa Italiana, ha vissuto il percorso della formazione di Inzaghi. La lunga rincorsa alla gloria, passata da uno scudetto perso per pochi punti, una finale di Champions sfumata quando poteva davvero materializzarsi, e poi la vittoria, dopo una stagione bellissima e intensa. Sui social il dirigente ha postato le foto della stagione che sta per concludersi: "Tutto come sognavamo ha scritto" a corredo della foto della festa dei tifosi a San Siro e la sua personale accanto al mister.