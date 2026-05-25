L'aggiornamento sulle possibili squadre qualificate alla prossima edizione del torneo andato in scena la scorsa estate

Daniele Vitiello Redattore/inviato 25 maggio 2026 (modifica il 25 maggio 2026 | 21:32)

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I risultati dell'ultima giornata di Serie A non hanno ricadute soltanto sulla programmazione nel breve periodo di alcune squadre. Milan e Juventus, costrette a fare a meno dei ricavi della Champions League il prossimo anno (per i rossoneri sarà il secondo di fila), vedono complicarsi ulteriormente anche la corsa al pass per il Mondiale per Club 2029.

Ricorda Calcio e Finanza: "A qualificarsi per l’Europa sono 12 squadre in totale: le quattro che vincono la Champions nel 2025, 2026, 2027 e 2028, oltre alle otto migliori sulla base del ranking (che aumentano di conseguenza qualora una squadra vinca la Champions League per più di una volta negli anni considerati). Proprio il ranking ufficiale – che tiene in considerazione solamente le partecipazioni alla Champions League – è stato pubblicato nelle scorse settimane dalla FIFA".

A tal proposito, l'Inter è attualmente sesta e prima tra le italiane. Inseguono, in ordine, l'Atalanta tredicesima, la Juventus sedicesima e il Milan ventisettesimo. Tutte e tre sono fuori dalla prossima Champions League e quindi già consapevoli che la loro posizione sarà destinata a peggiorare. Ne beneficerà in qualche modo il Napoli, che però è molto staccato. Gli azzurri sono trentottesimi e solo in caso di grande continuità fino al 2028 riusciranno a scalare pesantemente la classifica.

Spiega ancora Calcio e Finanza: "Molto dipenderà anche da chi si laureerà Campione d’Europa nei prossimi anni (già a cominciare da questa edizione) e quanti posti aggiuntivi si libereranno eventualmente tramite il ranking. Partendo dall’Inter – unica squadra del nostro Paese al momento qualificata in base al ranking –, i nerazzurri sono di fatto quasi sicuri di prendere parte alla prossima edizione del torneo.

Considerando la classifica attuale, il vincolo di due squadre per Federazione e le squadre che parteciperanno alla prossima Champions League, l’avversario più vicino è il Club Brugge. Insegue a 33 punti di distanza. Con un buon percorso nella Champions 2026/27, i nerazzurri di Chivu saranno praticamente certi di ottenere il pass per il Mondiale per Club 2029".