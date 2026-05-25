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Walter Sabatini: “Koné? Qualcosa gli manca, non voglio sminuire ma penso che…”

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L'ex direttore sportivo Walter Sabatini ha parlato così del centrocampista della Roma Manu Koné, accostato anche all’Inter in chiave mercato
Alessandro Cosattini Redattore 

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In collegamento a Sky Sport, l'ex direttore sportivo Walter Sabatini ha parlato così del centrocampista della Roma Manu Koné, accostato anche all’Inter in chiave mercato.

Walter Sabatini: “Koné? Qualcosa gli manca, non voglio sminuire ma penso che…”- immagine 2
Getty Images

“Koné? Non voglio sminuire, è un giocatore forte ma non determina le soluzioni offensive ovvero palle nei corridoi e gol, qualcosa gli manca. Ma la sua presenza in mediana è un fattore importante chiaramente”, le parole di Sabatini.

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