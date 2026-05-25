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fcinter1908 ultimora Walter Sabatini: “Koné? Qualcosa gli manca, non voglio sminuire ma penso che…”
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Walter Sabatini: “Koné? Qualcosa gli manca, non voglio sminuire ma penso che…”
L'ex direttore sportivo Walter Sabatini ha parlato così del centrocampista della Roma Manu Koné, accostato anche all’Inter in chiave mercato
In collegamento a Sky Sport, l'ex direttore sportivo Walter Sabatini ha parlato così del centrocampista della Roma Manu Koné, accostato anche all’Inter in chiave mercato.
“Koné? Non voglio sminuire, è un giocatore forte ma non determina le soluzioni offensive ovvero palle nei corridoi e gol, qualcosa gli manca. Ma la sua presenza in mediana è un fattore importante chiaramente”, le parole di Sabatini.
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