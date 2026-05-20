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Inter, altro bagno di folla coi due trofei. Domani in Piazza Gae Aulenti con le nuove maglie

Inter, altro bagno di folla coi due trofei. Domani in Piazza Gae Aulenti con le nuove maglie - immagine 1
Per la conquista dello scudetto e della decima Coppa Italia, la squadra nerazzurra si prepara per un altro bagno di folla, domani a Milano
Andrea Della Sala Redattore 

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Le feste in casa Inter non finiscono mai. Per la conquista dello scudetto e della decima Coppa Italia, la squadra nerazzurra si prepara per un altro bagno di folla, domani a Milano.

Inter, altro bagno di folla coi due trofei. Domani in Piazza Gae Aulenti con le nuove maglie- immagine 2
MILAN, ITALY - JULY 14: Inter fans raise their hands up during the presentation of the new 2022/2023 nike jersey at the nike store in piazza Gae Aulenti 6 on July 14, 2022 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Dopo le emozioni della festa Scudetto, l'Inter si prepara a condividere un altro momento speciale con i tifosi nerazzurri. Giovedì 21 maggio la squadra Campione d'Italia, guidata dal capitano Lautaro Martinez, sarà presente al Nike HQ di Milano dalle ore 16:00 alle 16:30: i calciatori si affacceranno su Piazza Gae Aulenti per un saluto ai tifosi presenti, indossando per la prima volta in pubblico l'Home Kit della stagione 2026/27, appena presentato. Sarà l'occasione per i tifosi per ammirare di nuovo i trofei dello Scudetto e della Coppa Italia", riporta il sito ufficiale dei nerazzurri.

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