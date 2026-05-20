Per la conquista dello scudetto e della decima Coppa Italia, la squadra nerazzurra si prepara per un altro bagno di folla, domani a Milano

Le feste in casa Inter non finiscono mai. Per la conquista dello scudetto e della decima Coppa Italia, la squadra nerazzurra si prepara per un altro bagno di folla, domani a Milano.

"Dopo le emozioni della festa Scudetto, l'Inter si prepara a condividere un altro momento speciale con i tifosi nerazzurri. Giovedì 21 maggio la squadra Campione d'Italia, guidata dal capitano Lautaro Martinez, sarà presente al Nike HQ di Milano dalle ore 16:00 alle 16:30: i calciatori si affacceranno su Piazza Gae Aulenti per un saluto ai tifosi presenti, indossando per la prima volta in pubblico l'Home Kit della stagione 2026/27, appena presentato. Sarà l'occasione per i tifosi per ammirare di nuovo i trofei dello Scudetto e della Coppa Italia", riporta il sito ufficiale dei nerazzurri.