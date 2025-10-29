Ravezzani: “Il giochino di Conte è stato ormai scoperto. Sono sicuro che…”

"Noi non ci lamentiamo mai e facciamo attenzione, non siamo scemi", ha detto ieri Conte in conferenza. Ravezzani replica così

Matteo Pifferi Redattore 29 ottobre - 10:58

Antonio Conte, nel post partita di Lecce, ha lanciato una frecciata, indiretta, a Marotta.

"Io penso che sia giusto che siate voi a giudicare quello che è successo. Non è giusto venire qui e lamentarmi, sono passati troppi pochi giorni rispetto all'ultima partita con comportamenti diversi da parte di altri. Rimaniamo tranquilli e fiduciosi in Rocchi e nella classe arbitrale sperando che certe lamentele non condizionino, dipende da chi arrivino.

Quando si presentano i presidenti pensano di dare un indirizzo importante. Noi non ci lamentiamo mai e facciamo attenzione, non siamo scemi. Se qualcuno voleva mandare messaggi particolari, non va bene", le parole di Conte.

Fabio Ravezzani, su Twitter, ha commentato così l'episodio che ha portato al calcio di rigore per il Lecce, poi sbagliato da Camarda:

"Ad aree invertite, se non avessero dato rigore al Napoli per lo stesso tocco di mano, Conte avrebbe sbraitato contro Marotta e le ingerenze che condizionano gli arbitri. E una pletora di opinionisti-giornalisti tifosi lo avrebbe applaudito entusiasta. Il gioco è scoperto, ormai".