Paolo Ziliani si è espresso sul mancato rigore assegnato all'Inter per una evidente trattenuta di Pietro Comuzzo ai danni di Pio Esposito . Questo il tweet del giornalista sportivo su quanto accaduto a San Siro:

"O Rocchi dà le dimissioni stasera, oppure da domani scatta la disdetta in massa di tutti gli abbonamenti, allo stadio e alla pay tv. La Serie A è una farsa", ha scritto.