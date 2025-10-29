FC Inter 1908
Mancato rigore su Esposito, Ziliani: “O Rocchi dà le dimissioni stasera o da domani…”

Paolo Ziliani si è espresso sul mancato rigore assegnato all'Inter per una evidente trattenuta di Pietro Comuzzo ai danni di Pio Esposito
Alessandro Cosattini Redattore 

Paolo Ziliani si è espresso sul mancato rigore assegnato all'Inter per una evidente trattenuta di Pietro Comuzzo ai danni di Pio Esposito. Questo il tweet del giornalista sportivo su quanto accaduto a San Siro:

"O Rocchi dà le dimissioni stasera, oppure da domani scatta la disdetta in massa di tutti gli abbonamenti, allo stadio e alla pay tv. La Serie A è una farsa", ha scritto.

