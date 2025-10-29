Paolo Ziliani si è espresso sul mancato rigore assegnato all'Inter per una evidente trattenuta di Pietro Comuzzo ai danni di Pio Esposito. Questo il tweet del giornalista sportivo su quanto accaduto a San Siro:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Mancato rigore su Esposito, Ziliani: “O Rocchi dà le dimissioni stasera o da domani…”
ultimora
Mancato rigore su Esposito, Ziliani: “O Rocchi dà le dimissioni stasera o da domani…”
Paolo Ziliani si è espresso sul mancato rigore assegnato all'Inter per una evidente trattenuta di Pietro Comuzzo ai danni di Pio Esposito
"O Rocchi dà le dimissioni stasera, oppure da domani scatta la disdetta in massa di tutti gli abbonamenti, allo stadio e alla pay tv. La Serie A è una farsa", ha scritto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA