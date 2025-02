Dopo il ko del Franchi, l' Inter torna a San Siro: di fronte c'è ancora la Fiorentina nel posticipo della 24ª giornata di Serie A. Simone Inzaghi deve fare a meno di Federico Dimarco, non convocato causa sindrome influenzale . Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per il match.

Torna titolare Acerbi al centro della difesa, a destra c'è Darmian al posto dello squalificato Dumfries. In attacco confermati Thuram e Lautaro dal 1'. Nei viola, l'unico cambio è Moreno per Comuzzo squalificato, per il resto la formazione è la stessa di giovedì.