Inter-Fiorentina, i precedenti: da Adani e Vieri a Berti e Oriali, i doppi ex

Questo match però non è solo una questione di numeri: è anche un intreccio di storie, volti, maglie scambiate e carriere sovrapposte. Tantissimi, infatti, i calciatori e gli allenatori che hanno vestito entrambe le casacche.
Tra i primi nomi che emergono, spicca Daniel Passarella, approdato in Italia nel 1982 con la maglia della Fiorentina, poi colonna della difesa nerazzurra dal 1986. Ramon Diaz seguì un percorso simile: gol e talento a Firenze, poi lo scudetto dei record con l’Inter di Trapattoni.
Tra i volti più noti, anche Daniele Adani, Giampaolo Pazzini, Nicola Berti e Gabriele Oriali, che chiuse la carriera proprio al Franchi. E ancora Marco Branca, goleador a Milano, di passaggio nella città rinascimentale.
Indimenticabili anche Adriano, Cristiano Zanetti e Christian Vieri. Il brasiliano trovò spazio nei gigliati in prestito, prima di esplodere nei lombardi; Zanetti, cresciuto nel vivaio toscano, visse la sua consacrazione in nerazzurro; mentre Vieri – leggenda interista – tornò a sentirsi calciatore proprio a Firenze nel 2007-08.
E poi Roberto Baggio, 39 reti con la maglia viola e 13 in nerazzurro; Batistuta, simbolo assoluto della Fiorentina con 160 gol, ma solo una breve parentesi milanese nel 2003. Francesco Toldo, invece, ha legato gran parte della sua carriera a entrambe le piazze, così come Sebastien Frey, Adrian Mutu, Zdravko Kuzmanovic e Pablo Daniel Osvaldo.
Anche le panchine raccontano molto della connessione tra le due squadre. Giovanni Trapattoni trionfò con l’Inter nel 1989 e sfiorò la gloria con la Fiorentina dieci anni dopo.
Roberto Mancini, iniziò ad allenare sulle sponde dell’Arno, dove vinse una Coppa Italia, per poi scrivere la storia nerazzurra con due scudetti consecutivi.
Ottavio Bianchi fu il primo tecnico dell’era Moratti e il penultimo della gestione Cecchi Gori a Firenze.
Claudio Ranieri raccolse successi con i gigliati (Coppa Italia e Supercoppa nel 1996), mentre in Lombardia visse una parentesi breve.
Non si possono dimenticare Sinisa Mihajlovic, prima giocatore nerazzurro e poi tecnico dei toscani, e Paulo Sousa, allenatore della viola dal 2015 al 2017, dopo un passato da centrocampista all’Inter nella gestione Lippi.
