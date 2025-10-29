Inter-Fiorentina, i precedenti: da Adani e Vieri a Berti e Oriali, i doppi ex

Una sfida che ha segnato la carriera di tanti protagonisti e che, ancora oggi, continua a offrire emozioni e storie da raccontare

Alessandro De Felice Redattore 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 05:02)

190° confronto nella storia tra Inter e Fiorentina i (81 vittorie nerazzurre, 51 viola e 58 pareggi). 242 i gol dei gigliati e 296 le rete nerazzurre. Il goleador dell’incontro è Batistuta con 15 marcature, seguito da Icardi con 11 e Mazzola con 10.

Pioli ha affrontato la squadra lombarda 30 volte. Il bilancio dice che sono 17 le sconfitte, 7 le vittorie e 6 i pareggi con 34 gol siglati e 57 subiti. Chivu invece ha incrociato i viola per una volta sola, nella scorsa stagione, quando riedeva sulla panchina del Parma. Il match terminò sul punteggio di 1-1.