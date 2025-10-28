FC Inter 1908
ultimora

Inter-Fiorentina, ufficiale il ritorno della Curva Nord: “Da domani facciamo vedere che…”

Domani in occasione di Inter-Fiorentina la Curva Nord ricomincerà a cantare per sostenere i nerazzurri in campo
Marco Astori
Torna il tifo a San Siro. Domani in occasione di Inter-Fiorentina la Curva Nord ricomincerà a cantare per sostenere i nerazzurri in campo.

Ad annunciarlo è Nino Ciccarelli, uno degli esponenti del tifo organizzato, che su Instagram ha spiegato: "Da domani si riparte, ripartiamo con Secondo Anello Verde Milano.

Da domani si ricomincia, carichiamo i ragazzi e facciamo vedere che la Curva è indispensabile. Vicini ai ragazzi e al Mister, dai".

