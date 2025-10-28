FC Inter 1908
Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez ha investito in auto uccidendola una persona in carrozzina elettrica a Fenegrò
Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez è rimasto coinvolto in un tragico incidente stamattina. Martinez ha investito con la sua auto una persona in carrozzina elettrica a Fenegrò, nei pressi di Appiano Gentile, non lontano dal centro d’allenamento. La vittima è un anziano di 81 anni, deceduto sul posto.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo in carrozzina potrebbe aver avuto un malore, invadendo la corsia su cui Martinez stava transitando in macchina, riferisce Repubblica. L’anziano avrebbe lasciato la pista ciclabile per raggiungere quella del senso di marcia opposta, attraversando la carreggiata di marcia.

Il calciatore si è subito fermato a prestare i primi soccorsi.

L'Inter, ha appurato Fcinter1908, ha annullato la conferenza stampa di Cristian Chivu prevista per le 14

 

