Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez ha investito in auto uccidendola una persona in carrozzina elettrica a Fenegrò

Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez è rimasto coinvolto in un tragico incidente stamattina. Martinez ha investito con la sua auto una persona in carrozzina elettrica a Fenegrò, nei pressi di Appiano Gentile, non lontano dal centro d’allenamento. La vittima è un anziano di 81 anni, deceduto sul posto.