Non ci saranno infatti Akanji, Dumfries, Calhanoglu e Thuram, a cui l’allenatore nerazzurro ha dato qualche giorno libero in più in vista del mondiale che dovranno affrontare.

Non per questo però a Bologna scenderà in campo una formazione sperimentale, secondo quanto riporta l’inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile. A centrocampo agiranno Zielinski, Barella e Mkhitaryan, mentre a destra ci sarà Luis Henrique e a sinistra Dimarco, appena premiato come miglior giocatore del campionato. Davanti spazio al tandem formato da Lautaro Martinez (anche lui avrà il mondiale, ma non ha alcuna intenzione di fermarsi) e Pio Esposito. Ancora da capire quali scelte invece farà Chivu per la difesa.