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fcinter1908 ultimora Sky – Inter, la formazione di Bologna non sarà sperimentale: tra centrocampo e attacco…

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Sky – Inter, la formazione di Bologna non sarà sperimentale: tra centrocampo e attacco…

Inter Chivu
L’aggiornamento da Appiano Gentile sulle scelte che Cristian Chivu dovrebbe fare in vista dell’ultima di campionato dell‘Inter
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Ultima vigilia di campionato per l’Inter di Cristian Chivu. I Campioni d’Italia chiuderanno domani la stagione in casa del Bologna, prima del rompete le righe che qualcuno ha già anticipato.

Sky – Inter, la formazione di Bologna non sarà sperimentale: tra centrocampo e attacco…- immagine 2
Getty Images

Non ci saranno infatti Akanji, Dumfries, Calhanoglu e Thuram, a cui l’allenatore nerazzurro ha dato qualche giorno libero in più in vista del mondiale che dovranno affrontare.

Non per questo però a Bologna scenderà in campo una formazione sperimentale, secondo quanto riporta l’inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile. A centrocampo agiranno Zielinski, Barella e Mkhitaryan, mentre a destra ci sarà Luis Henrique e a sinistra Dimarco, appena premiato come miglior giocatore del campionato. Davanti spazio al tandem formato da Lautaro Martinez (anche lui avrà il mondiale, ma non ha alcuna intenzione di fermarsi) e Pio Esposito. Ancora da capire quali scelte invece farà Chivu per la difesa.

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