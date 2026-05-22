FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Serie A, svelati gli MVP della stagione: con Lautaro anche due obiettivi Inter

ultimora

Serie A, svelati gli MVP della stagione: con Lautaro anche due obiettivi Inter

Serie A, svelati gli MVP della stagione: con Lautaro anche due obiettivi Inter - immagine 1
Il capitano nerazzurro si è imposto nella categoria attaccanti: ecco chi si è aggiudicato il premio negli altri ruoli
Fabio Alampi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La Lega Serie A ha comunicato gli MVP ruolo per ruolo della stagione 2025/26. Il miglior portiere del campionato è Mile Svilar, estremo difensore della Roma.

Serie A, svelati gli MVP della stagione: con Lautaro anche due obiettivi Inter- immagine 2
Getty Images

Tra i difensori si è imposto Marco Palestra, esterno destro di proprietà dell'Atalanta ed esploso a Cagliari, tanto da conquistare la convocazione in Nazionale e le attenzioni di numerose big (Inter in testa). A centrocamposi aggiudica il premio Nico Paz, stella del Como, legato al Real Madrid e destinato a diventare uno dei migliori talenti dell'intero panorama internazionale.

Serie A, svelati gli MVP della stagione: con Lautaro anche due obiettivi Inter- immagine 3
Getty Images

Pochi dubbi in avanti: il miglior attaccante della Serie A è Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, elemento chiave della formazione cha ha chiuso con la conquista dello scudetto e della Coppa Italia.

Leggi anche
Sky – Bologna-Inter, tre addii e tre in forse. Niente ritiro, domattina ritrovo e partenza
UFFICIALE – Inter, Lautaro Martinez vince il premio di miglior attaccante della Serie A...

© RIPRODUZIONE RISERVATA