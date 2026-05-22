Il capitano nerazzurro si è imposto nella categoria attaccanti: ecco chi si è aggiudicato il premio negli altri ruoli

La Lega Serie A ha comunicato gli MVP ruolo per ruolo della stagione 2025/26. Il miglior portiere del campionato è Mile Svilar, estremo difensore della Roma.

Tra i difensori si è imposto Marco Palestra, esterno destro di proprietà dell'Atalanta ed esploso a Cagliari, tanto da conquistare la convocazione in Nazionale e le attenzioni di numerose big (Inter in testa). A centrocamposi aggiudica il premio Nico Paz, stella del Como, legato al Real Madrid e destinato a diventare uno dei migliori talenti dell'intero panorama internazionale.