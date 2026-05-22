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Inter, 16 anni fa la vittoria della Champions League: il ricordo della notte di Madrid

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22 maggio 2010: i nerazzurri battono 2-0 il Bayern Monaco con una doppietta di Milito e conquista la terza Champions League della loro storia
Fabio Alampi Redattore 

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Una notte indimenticabile, una notte che ha segnato la storia dell'Inter e del calcio italiano: il 22 maggio del 2010 i nerazzurri di José Mourinho battevano per 2-0 il Bayern Monaco allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid e conquistavano la terza Champions League della storia dell'Inter.

Inter, 16 anni fa la vittoria della Champions League: il ricordo della notte di Madrid- immagine 2
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Un trionfo memorabile, inseguito e voluto con tutte le forze, che coronò un'annata fantastica, conclusa con un Triplete mai visto per una squadra italiana. Coppa Italia, Serie A e Champions League nell'arco di 17 giorni, dal 5 al 22 maggio. Trionfi che portano la firma di Diego Milito, a segno nelle due finali e con il gol decisivo all'ultima giornata di campionato, quella di Javier Zanetti, capitano di quella squadra e anche quella di Cristian Chivu, attuale tecnico nerazzurro che 16 anni dopo quella stagione meravigliosa ha realizzato un incredibile Double nazionale da allenatore.

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Getty Images

Ricordi ed emozioni che non sbiadiscono e che diventano sempre più forti, ravvivandosi con energia in questo giorno speciale: sono passati 16 anni da quella notte fantastica, seguita dall'alba più bella di sempre per tutti i tifosi nerazzurri.

(inter.it)

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