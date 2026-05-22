Una notte indimenticabile, una notte che ha segnato la storia dell'Inter e del calcio italiano: il 22 maggio del 2010 i nerazzurri di José Mourinho battevano per 2-0 il Bayern Monaco allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid e conquistavano la terza Champions League della storia dell'Inter.

Un trionfo memorabile, inseguito e voluto con tutte le forze, che coronò un'annata fantastica, conclusa con un Triplete mai visto per una squadra italiana. Coppa Italia, Serie A e Champions League nell'arco di 17 giorni, dal 5 al 22 maggio. Trionfi che portano la firma di Diego Milito, a segno nelle due finali e con il gol decisivo all'ultima giornata di campionato, quella di Javier Zanetti, capitano di quella squadra e anche quella di Cristian Chivu, attuale tecnico nerazzurro che 16 anni dopo quella stagione meravigliosa ha realizzato un incredibile Double nazionale da allenatore.