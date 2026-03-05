Decisa per dieci/undicesimi la formazione titolare dell’Inter per il derby contro il Milan di domenica. Secondo Sky Sport, Cristian Chivu ha scelto di fatto l’undici di partenza, si tiene un solo dubbio.
Decisa per dieci/undicesimi la formazione titolare dell’Inter per il derby contro il Milan di domenica: ecco l'unico dubbio
Pronti Bisseck, Akanji e Bastoni nei tre di difesa, con Luis Henrique e Dimarco sulle fasce. A centrocampo le certezze sono Barella e Zielinski, per la terza maglia dipende tutto da Calhanoglu. Se risponderà bene nei prossimi allenamenti dopo la titolarità col Como, giocherà lui. Altrimenti ci sarà Mkhitaryan a completare la mediana.
In attacco torna a disposizione Bonny, ma dall’inizio ci saranno Pio Esposito e Thuram. Indisponibile capitan Lautaro Martinez.
