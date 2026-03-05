Gli uomini del derby di domenica quando erano bambini hanno guardato Milan-Inter in tv o allo stadio: un nerazzurro tifava Milan

Gli uomini del derby di domenica quando erano bambini hanno guardato Milan-Inter in tv o allo stadio. Qualcuno con spirito neutrale, altri con la sciarpa: uno in particolare tra i nerazzurri era un ultrà rossonero, sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Che vita, Francesco Acerbi. Errore e redenzione, fallire con la tua squadra e arrivare al livello più alto con l'avversaria meno sopportata. Racconta lui: "Da ragazzino ero uno da Fossa dei Leoni. Partivo da Melegnano con gli amici e andavo a San Siro con la metro: l’ultima partita è stata la semifinale di Champions 2007, Milan-Manchester 3-0". Che sera, quella sera. Pioggia battente come nelle grandi serate del Milan berlusconiano - prima di quella volta, i cinque gol al Real nel 1989 - e una squadra travolgente: Kakà, Seedorf, Gilardino, Gattuso che spiega a Cristiano Ronaldo come si gioca quando si decidono le Champions. CR7 imparerà in fretta, ma questo è un altro discorso.

Acerbi cinque anni dopo diventa un giocatore del suo Milan ma si gioca malissimo l'occasione: spreca energie nelle serate, non si prepara abbastanza, viene mandato altrove. Si ritrova dopo un cancro ai testicoli, diventa un pilastro di Sassuolo e Lazio, finisce all'Inter... e da ragazzo si sarebbe messo a ridere. Oggi, al massimo, sorride: la vita gli ha tolto tanto e dato di più. Vittoria e Nala, le sue bambine, basterebbero a chiudere ogni conto", si legge.