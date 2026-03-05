Nei pressi dell'area nerazzurra arriva uno scontro tra Alessandro Bastoni e Nico Paz, con l'argentino che protesta alludendo di aver preso una manata

Nel corso del primo tempo di Como-Inter , semifinale d'andata di Coppa Italia, nei pressi dell'area nerazzurra arriva uno scontro tra Alessandro Bastoni e Nico Paz, con l'argentino che protesta alludendo di aver preso una manata dal difensore.

L'arbitro della gara Michael Fabbri, però, ha spento subito ogni tipo di polemica da parte del centrocampista del Como: "No, no, no... Assolutamente involontario, Nico: sta correndo. No, sta correndo", le sue parole mostrate dalla Ref CAM.