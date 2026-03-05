Nel corso del primo tempo di Como-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia, nei pressi dell'area nerazzurra arriva uno scontro tra Alessandro Bastoni e Nico Paz, con l'argentino che protesta alludendo di aver preso una manata dal difensore.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Como-Inter, presunta manata di Bastoni a Paz. Nico protesta ma Fabbri gli dice…
ultimora
Como-Inter, presunta manata di Bastoni a Paz. Nico protesta ma Fabbri gli dice…
Nei pressi dell'area nerazzurra arriva uno scontro tra Alessandro Bastoni e Nico Paz, con l'argentino che protesta alludendo di aver preso una manata
L'arbitro della gara Michael Fabbri, però, ha spento subito ogni tipo di polemica da parte del centrocampista del Como: "No, no, no... Assolutamente involontario, Nico: sta correndo. No, sta correndo", le sue parole mostrate dalla Ref CAM.
© RIPRODUZIONE RISERVATA