Como-Inter, presunta manata di Bastoni a Paz. Nico protesta ma Fabbri gli dice…

Como-Inter, presunta manata di Bastoni a Paz. Nico protesta ma Fabbri gli dice… - immagine 1
Nei pressi dell'area nerazzurra arriva uno scontro tra Alessandro Bastoni e Nico Paz, con l'argentino che protesta alludendo di aver preso una manata
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso del primo tempo di Como-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia, nei pressi dell'area nerazzurra arriva uno scontro tra Alessandro Bastoni e Nico Paz, con l'argentino che protesta alludendo di aver preso una manata dal difensore.

Como-Inter, presunta manata di Bastoni a Paz. Nico protesta ma Fabbri gli dice…- immagine 2
Getty Images

L'arbitro della gara Michael Fabbri, però, ha spento subito ogni tipo di polemica da parte del centrocampista del Como: "No, no, no... Assolutamente involontario, Nico: sta correndo. No, sta correndo", le sue parole mostrate dalla Ref CAM.

