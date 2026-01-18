FC Inter 1908
ultimora

"Con i soldi di un'eventuale cessione di Frattesi, chi dovrebbe prendere l'Inter?": Trevisani e Callegari rispondono così
Matteo Pifferi Redattore 

A Sport Mediaset si è discusso anche del mercato dell'Inter partendo da una domanda ben precisa: "Con i soldi di un'eventuale cessione di Frattesi, chi dovrebbe prendere l'Inter?"

A rispondere ci hanno pensato Massimo Callegari e Riccardo Trevisani. Callegari non ha dubbi: "Marco Palestra, è l'unico ruolo nel quale l'Inter non ha un'alternativa forte al titolare e sarebbe un investimento per il futuro in caso di addio di Dumfries".

Anche Trevisani fa il nome dell'esterno dell'Atalanta ma in prestito al Cagliari: "Palestra, per esempio, è un nome che andrebbe benissimo. Lui è ambidestro, gioca sulle due fasce ed è assolutamente fortissimo"

