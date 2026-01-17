A Skysport, prima della gara contro l'Udinese Stefano De Grandis , ha detto la sua sulle scelte dei due allenatori e in particolare si è soffermato su quella di Chivu che ha mandato di nuovo, dal primo minuto, Zielinski in campo dal primo minuto. «Nella sua carriera in pratica ha fatto tutti i ruoli del centrocampo. Poi ha il tiro dalla distanza ed è una bella alternativa a Calhanoglu che mancherà per diverse partite», ha sottolineato il giornalista.

«Frattesi? Il primo anno, nel centrocampo con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan la frase più gettonata era giocherebbe titolare in tutte le squadre italiane. Adesso che l'Inter lo cederebbe non ci sono tutti questi club italiani disposti a comprarlo ed è cambiata la prospettiva di Frattesi. Guardando ai numeri ha sempre segnato un gol ogni cinque partite che per una mezzala non è poco. In Nazionale addirittura un gol ogni 4, è un grande incursore. Ma andando di moda il tiki taka, nelle squadre in cui si palleggia fa fatica. A me continua a piacere. Capisco che quando smani per giocare e non trovi spazio ti si spegne un po' la luce. Una squadra che gioca molto in verticale però dovrebbe ancora puntare su di lui», ha detto anche il giornalista.