A Skysport, prima della gara contro l'Udinese Stefano De Grandis, ha detto la sua sulle scelte dei due allenatori e in particolare si è soffermato su quella di Chivu che ha mandato di nuovo, dal primo minuto, Zielinski in campo dal primo minuto. «Nella sua carriera in pratica ha fatto tutti i ruoli del centrocampo. Poi ha il tiro dalla distanza ed è una bella alternativa a Calhanoglu che mancherà per diverse partite», ha sottolineato il giornalista.
De Grandis: “Esposito, maturità si vede da più cose. Frattesi? La frase più gettonata era…”
«Esposito? La maturità di questo ragazzo si vede non solo da come parla ma anche da come gioca. Perché si mette a servizio della squadra, di solito un giocatore giovane che entra vuole fare subito gol. Lui fa a sportellate, difende palla, nel gol col Lecce chiude un uno due con Lautaro, quasi sempre si mette in condizione di fare assistenza ai compagni. Ma è l'atteggiamento giusto».
«Frattesi? Il primo anno, nel centrocampo con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan la frase più gettonata era giocherebbe titolare in tutte le squadre italiane. Adesso che l'Inter lo cederebbe non ci sono tutti questi club italiani disposti a comprarlo ed è cambiata la prospettiva di Frattesi. Guardando ai numeri ha sempre segnato un gol ogni cinque partite che per una mezzala non è poco. In Nazionale addirittura un gol ogni 4, è un grande incursore. Ma andando di moda il tiki taka, nelle squadre in cui si palleggia fa fatica. A me continua a piacere. Capisco che quando smani per giocare e non trovi spazio ti si spegne un po' la luce. Una squadra che gioca molto in verticale però dovrebbe ancora puntare su di lui», ha detto anche il giornalista.
