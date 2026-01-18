All'indomani della vittoria contro l'Udinese, l'Inter è già tornata al lavoro ad Appiano. Per i nerazzurri non c'è tempo di festeggiare

All'indomani della vittoria contro l'Udinese, l'Inter è già tornata al lavoro ad Appiano Gentile. D'altronde, per i nerazzurri non c'è tempo di festeggiare, visto che martedì sera a San Siro tornerà la Champions League.

A Milano, infatti, arriva l'Arsenal, capolista di Premier League. Come riferisce Sky Sport, la squadra che ha giocato ieri ha svolto un lavoro di scarico alla Pinetina.

La novità, verso la Champions, riguarda Josep Martinez, assente a Udine: il portiere spagnolo, infatti, ha lavorato in gruppo e sarà a disposizione dell'allenatore per la partita europea.