Davide Frattesi non è ancora al top della condizione. Il centrocampista nerazzurro ha dovuto fare i conti con un’estate complicata, segnata dall’intervento di ernia bilaterale a cui si è sottoposto lo scorso 10 luglio. L’operazione ha inevitabilmente condizionato la preparazione. Solo il 22 agosto si è riaggregato al gruppo, saltando tutte le quattro amichevoli estive e le prime due giornate di campionato. "Frattesi resta centrale per la Nazionale e per l’Inter, tant’è che i piani alti puntano a prolungargli il contratto di un anno con tanto di adeguamento. Il modulo e la concorrenza, però, impongono riflessioni", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"È stato uno dei primi ad andare a trovarlo dopo l’operazione e gli ha ribadito la centralità del progetto, soprattutto in un modulo coi due trequartisti dietro la punta. Contro l’Udinese l’allenatore romeno ha optato brevemente per quest’ultima via, salvo poi andare all’assalto con il 4-2-4. E tutte le punte in campo. Il 3-5-2 penalizza l’azzurro: Sucic non ha la capacità di inserimento di Frattesi, ma può fare “sia il numero sei sia il numero otto”. E si è visto nelle prime due. Inoltre, c’è sempre Mkhitaryan, che a gennaio toccherà i 37 anni. L’armeno è all’ultimo anno, forse sarà la sua ultima stagione, ma è sempre lì. Con i due trequartisti avrebbe più spazio, ma c’è anche Bonny. Chivu, però, ha garantito fiducia".