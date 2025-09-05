FC Inter 1908
Juve, per l’Inter Tudor recupera anche Miretti e Perin. Solo due i giocatori indisponibili

In casa bianconera Tudor ragiona sui giocatori che avrà a disposizione per la grande sfida contro l’Inter alla ripresa
Andrea Della Sala Redattore 

Dopo la sconfitta con l’Udinese la sosta per le nazionali, poi l’Inter ripartirà dal big match contro la Juve. In casa bianconera Tudor ragiona sui giocatori che avrà a disposizione:

“Giorni di riposo per la Juve, con Igor Tudor che ha deciso di concedere una pausa ai suoi calciatori non convocati dalle nazionali. Si tornerà a lavorare in campo alla Continassa solo a partire da lunedì per preparare l'attesissimo derby d'Italia contro l'Inter all'Allianz Stadium. Una partita in cui dovrebbero tornare a disposizione anche Mattia Perin e Fabio Miretti dopo i rispettivi infortuni. Il portiere si era infatti sottoposto ad un intervento alla mano al termine della scorsa stagione che non gli ha permesso di prendere parte nemmeno alla preparazione, mentre il centrocampista aveva accusato un problema muscolare durante la sfida in famiglia contro la Next Gen ad agosto. La rosa dovrebbe quindi essere a completa disposizione ad eccezione di Arek Milik e dello squalificato Cambiaso”, scrive Tuttosport.

