FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora A 84 anni è morto Giovanni Galeone. Il cordoglio dell’Inter

ultimora

A 84 anni è morto Giovanni Galeone. Il cordoglio dell’Inter

A 84 anni è morto Giovanni Galeone. Il cordoglio dell’Inter - immagine 1
In un post su X il club nerazzurro si unisce al cordoglio per la scomparsa dell'ex allenatore che era malato da tempo
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Giovanni Galeone è morto oggi all'ospedale di Udine dove era ricoverato. Malato da molto tempo, Galeone, 84 anni, aveva in passato allenato tra le altre squadre l'Udinese e il Pescara. Galeone era nato a Napoli il 25 gennaio 1941. Ha avuto una lunga carriera che lo ha portato a guidare Pescara, Udinese, Perugia, Napoli, Como, Spal ed Ancona.

A 84 anni è morto Giovanni Galeone. Il cordoglio dell’Inter- immagine 2
Getty

L'Inter, con un post su X si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la morte dell'ex allenatore.

"FC Internazionale Milano - si legge in un post pubblicato sui social sul profilo ufficiale del club nerazzurro - esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone e si stringe alla sua famiglia e a tutto il mondo del calcio in questo momento di lutto"

Leggi anche
Conte, che scontro con Fabregas: “Giocate a perdere tempo!”. La risposta lo gela
Sabatini: “Luis Henrique non da Inter. Sommer incolpevole. Bisseck? Ammetto che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA