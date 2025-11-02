Giovanni Galeone è morto oggi all'ospedale di Udine dove era ricoverato. Malato da molto tempo, Galeone, 84 anni, aveva in passato allenato tra le altre squadre l'Udinese e il Pescara. Galeone era nato a Napoli il 25 gennaio 1941. Ha avuto una lunga carriera che lo ha portato a guidare Pescara, Udinese, Perugia, Napoli, Como, Spal ed Ancona.
A 84 anni è morto Giovanni Galeone. Il cordoglio dell’Inter
In un post su X il club nerazzurro si unisce al cordoglio per la scomparsa dell'ex allenatore che era malato da tempo
L'Inter, con un post su X si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la morte dell'ex allenatore.
"FC Internazionale Milano - si legge in un post pubblicato sui social sul profilo ufficiale del club nerazzurro - esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone e si stringe alla sua famiglia e a tutto il mondo del calcio in questo momento di lutto"
