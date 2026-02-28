Intervistato dai canali ufficiali della Lega Serie A, Fabio Galante ha parlato così dell'Inter di Chivu

Matteo Pifferi Redattore 28 febbraio - 12:30

Intervistato dai canali ufficiali della Lega Serie A, Fabio Galante ha parlato così dell'Inter di Chivu: "L'Inter è di Chivu è simile a quella di Inzaghi, gli interpreti sono quelli a parte alcuni arrivati questa estate. Chivu è stato bravo a non stravolgere, ad entrare nella testa dei calciatori, a portare qualche correzione, a coinvolgere tutta la rosa. Lui è stato molto bravo a fare questo"

Difesa Inter — "L'Inter, singolarmente, è fortissima in difesa. Ma sono forti anche di reparto, possono giocare anche esperti come Acerbi e Darmian. I tre titolari, Bisseck, Akanji e Bastoni sono tre difensori formidabili e completi, forti fisicamente, veloci, fanno anche gol. Bastoni spinge anche tecnicamente, Akanji non lo salti quasi mai nell'uno contro uno, Bisseck è giovane ma sta migliorando"

Lautaro — "Lui è il simbolo di questa Inter, di un'Inter che non si arrende mai. Non so come si allena ma ha una fame incredibile, è uno che non vuole mai perdere, dà tutto, gioca per i compagni, si sacrifica, mi piace poi il suo atteggiamento, incita, abbraccia, saluta, fa. Lui è un vero leader. Meglio non far paragoni con Ronaldo, perché anche tutti gli altri calciatori non si possono paragonare a Ronaldo ma Lautaro sta facendo cose incredibile, mi auguro possa farne ancora per tanti anni, trovare un attaccante così non è facile"

Pio Esposito — "Lui è quello che mi ha stupito più di tutti in questa stagione, per l'età ma anche per la personalità. Non era facile giocare nell'Inter, c'è tanta pressione ma lui è bravissimo, ha fisicità, migliora giocando con la squadra. Credo e spero che sia un centravanti anche per la Nazionale. Mi ricorda un mix tra Vieri e Toni, spero che diventi forte forte prendendo da tutti e due"

Scudetto già scritto? — "Non è ancora chiuso il discorso scudetto, mancano tantissime partite. Per vincere il campionato deve fare ancora tantissimi punti, dico che purtroppo non è ancora chiuso"