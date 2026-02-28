FC Inter 1908
Galante: “Inter di Chivu simile ad Inzaghi. Corsa scudetto non ancora chiusa”

Intervistato dai canali ufficiali della Lega Serie A, Fabio Galante ha parlato così dell'Inter di Chivu
Intervistato dai canali ufficiali della Lega Serie A, Fabio Galante ha parlato così dell'Inter di Chivu: "L'Inter è di Chivu è simile a quella di Inzaghi, gli interpreti sono quelli a parte alcuni arrivati questa estate. Chivu è stato bravo a non stravolgere, ad entrare nella testa dei calciatori, a portare qualche correzione, a coinvolgere tutta la rosa. Lui è stato molto bravo a fare questo"

"L'Inter, singolarmente, è fortissima in difesa. Ma sono forti anche di reparto, possono giocare anche esperti come Acerbi e Darmian. I tre titolari, Bisseck, Akanji e Bastoni sono tre difensori formidabili e completi, forti fisicamente, veloci, fanno anche gol. Bastoni spinge anche tecnicamente, Akanji non lo salti quasi mai nell'uno contro uno, Bisseck è giovane ma sta migliorando"

Inter Chivu
"Lui è il simbolo di questa Inter, di un'Inter che non si arrende mai. Non so come si allena ma ha una fame incredibile, è uno che non vuole mai perdere, dà tutto, gioca per i compagni, si sacrifica, mi piace poi il suo atteggiamento, incita, abbraccia, saluta, fa. Lui è un vero leader. Meglio non far paragoni con Ronaldo, perché anche tutti gli altri calciatori non si possono paragonare a Ronaldo ma Lautaro sta facendo cose incredibile, mi auguro possa farne ancora per tanti anni, trovare un attaccante così non è facile"

"Lui è quello che mi ha stupito più di tutti in questa stagione, per l'età ma anche per la personalità. Non era facile giocare nell'Inter, c'è tanta pressione ma lui è bravissimo, ha fisicità, migliora giocando con la squadra. Credo e spero che sia un centravanti anche per la Nazionale. Mi ricorda un mix tra Vieri e Toni, spero che diventi forte forte prendendo da tutti e due"

"Non è ancora chiuso il discorso scudetto, mancano tantissime partite. Per vincere il campionato deve fare ancora tantissimi punti, dico che purtroppo non è ancora chiuso"

