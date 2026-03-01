Inter, questione di priorità? “La risposta di Dimarco alla domanda maliziosa spiega…”

Federico Dimarco è stato l'autore del gol che ha sbloccato la partita contro il Genoa. Un'altra partita devastante quella del laterale mancino dell'Inter che quest'anno sta avendo un rendimento clamoroso.

La Gazzetta si concentra su una risposta di Dimarco ad una delle domande prima di Inter-Bodo: "Prima del ritorno nefasto contro il piccolo Bodo Glimt, Federico Dimarco aveva risposto in tv con un colpo di accetta a una domanda maliziosa. Gli era stato chiesto di scegliere tra scudetto, Champions e qualificazione al Mondiale: «Fammene dire due, dai: scudetto e Mondiale…». La più nobile coppa europea, sfuggita tra le dita non una ma due volte, nemmeno contemplata. Lontana dall’orizzonte. Al contrario, l’interista metteva sullo stesso piano il tricolore e il torneo che insegue tutta la nazione da dodici, infiniti anni. Più chiaro di così, difficile a dirsi.

A riascoltare quelle parole dopo la cacciata dalla Champions, si capisce perché nessuno ad Appiano si sia davvero strappato i capelli per il disastro norvegese e perché tutti, invece, siano saltati dalla sedia ieri dopo l’ennesimo gol di Dimarco in questo suo campionato da mille e una notte. L’esterno ha domato anche il Genoa con il solito capolavoro-laser di sinistro e, in questo modo, Dimarco ha dato seguito ai suoi proclami di qualche giorno prima: le priorità in casa Inter sono sempre state evidenti se il miglior giocatore di stagione ha scelto di pronunciarsi in quel modo", spiega La Gazzetta.