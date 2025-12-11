L'Inter si prepara a scendere in campo per la sfida contro il Genoa valida per la quindicesima giornata di campionato, in programma domenica 14 dicembre alle 18:00.
Verso Inter-Genoa, sabato pomeriggio la conferenza stampa di Cristian Chivu
Torna a parlare l'allenatore nerazzurro alla vigilia del prossimo impegno di campionato
Alla vigilia della partita si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu al BPER Training Centre di Appiano Gentile. Il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle ore 14:00. La conferenza sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club.
