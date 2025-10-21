FC Inter 1908
Matteo Pifferi Redattore 

Massimo Orlando, ex calciatore e opinionista, è intervenuto a TMW Radio per affrontare i temi dell'ultima giornata di campionato:

"E' stato deprimente questo fine settimana. La paura del risultato sta condizionando tutti. E siamo appena alla settima giornata. C'è un'aspettativa che condiziona il gioco, non c'è stata una giocata che sia una. Anche Milan-Fiorentina è stata brutta. Hanno sbagliato tanti passaggi, se non ci si mette in testa che prima di tutto bisogna giocare bene, poi è difficile andare avanti".

Orlando: “Chivu ha cambiato l’Inter, non è più quella di Inzaghi. Milan? Il rigore…”- immagine 2
Getty Images

Napoli, mancavano diversi giocatori ed è arrivato il ko:

"Onestamente abbiamo salutato come un grande mercato il suo, ha allungato la rosa però Lucca onestamente non è ancora a certi livelli. La sensazione è che il Napoli, quando ha delle assenze, diventa molto più facile da incontrare. Qualche responsabilità ce l'ha anche l'allenatore, è vero, ha delle difficoltà quando deve inventare qualcosa, per via delle assenze. A parte De Bruyne, quale il giocatore straordinario arrivato? Giusto Hojlund, ma per il resto per ora...".

Orlando: “Chivu ha cambiato l’Inter, non è più quella di Inzaghi. Milan? Il rigore…”- immagine 3

Milan e Inter, chi ha dato il messaggio più forte al campionato?

"Vedo bene l'Inter, è cambiata rispetto a Inzaghi. Metto i nerazzurri davanti al Napoli ora, poi il Milan perchè Allegri ci sa fare e giocano una volta a settimana. Leao però non ha giocato bene. Punta l'uomo, no a tutti questi colpi di tacco...".

Era rigore quello del Milan?

"Il VAR non doveva intervenire. A termini di regolamento quindi non era rigore".

