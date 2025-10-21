Di Gennaro: “Dal Milan segnali top ma Inter più forte. E dico una cosa sui nerazzurri”

Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio e affrontato alcuni temi del nostro campionato: ecco il suo punto di vista su Inter e Milan

Matteo Pifferi Redattore 21 ottobre - 05:00

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore, ha parlato a TMW Radio del campionato italiano:

"Lo dissi l'anno scorso, in Italia non si prendono iniziative perché il discorso tattico ha il sopravvento. Serve il giocatore che ti dà imprevedibilità. Mancano quelli, soprattutto nei giocatori italiani. Ho sentito Fabregas, è quella la mentalità che dovremmo avere. Si esalta la personalità individuale lì, e poi ci sono tanti giovani, che hanno fame e sfrontatezza. Quello che manca ai nostri ragazzi. Serve rischiare, avere il coraggio. Buoni giocatori ci sono, ma mancano alcune cose".

Napoli, mancavano diversi giocatori ed è arrivato il ko:

"Anche lo scorso anno ha vinto ma ha gestito molto. A volte vengono imbrigliati tatticamente. Gli manca però Lukaku, Hojlund, e Lucca non è al loro livello ora. Ma non è un'attenuante. Ultimamente erano efficaci anche se non belli".

Dopo sette giornate bomber indietro nella classifica:

"Sì vedo, 5 gol Orsolini capocannoniere. Ora questo è un tema importante. I bomber non ci sono, con tutto il rispetto per Orsolini".

Milan e Inter, chi ha dato il messaggio più forte al campionato?

"Il Milan aveva 5 assenze, vincere in quel modo, anche se l'episodio è dubbio, ha dato un segnale importante. Ma per me l'Inter rimane la più forte. Ed è migliorata anche grazie agli acquisti, soprattutto nei due attaccanti".