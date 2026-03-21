fcinter1908 ultimora Gds – Inter, 7 giocatori da rigenerare per il finale di stagione: lo scudetto passa da loro

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Gds – Inter, 7 giocatori da rigenerare per il finale di stagione: lo scudetto passa da loro

A nove partite dal termine, Cristian Chivu spera di ritrovare uomini chiave che in questa stagione hanno attraversato momenti di alti e bassi
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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La vittoria del Napoli mette ulteriore pressione all'Inter. I nerazzurri al momento conservano sulla squadra di Conte un vantaggio di sei punti con una partita in meno. A nove partite dal termine, Cristian Chivu spera di ritrovare uomini chiave che in questa stagione hanno attraversato momenti di alti e bassi a partire da Marcus Thuram.

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"Negli occhi ci sono ancora quelle due occasioni sciupate contro l’Atalanta ma l’attualità non fa dimenticare le mancanze dei mesi precedenti, il dito non nasconde la luna. Non è lo stesso Marcus degli anni precedenti, San Siro lo sa, lo vede e lo pizzica. Mugugna e si stranisce se vede un tiro poco convinto, una protezione molle del pallone, un colpo di tacco di troppo e che non va a buon fine. Anche perché senza Lautaro il big lì davanti (in teoria) è lui. A Chivu, a prescindere dal boom di Pio, servirebbe eccome ritrovarlo per l’ultimo rettilineo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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