Al termine dei primi 45', l'Atletico Madrid è in vantaggio sull'Inter grazie a un gol di Julian Alvarez. Non sono mancati dubbi e polemiche su un possibile tocco di mano di Alex Baena.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Gds – Inter, gol dell’Atletico da annullare? Quanti dubbi sul tocco di braccio di Baena…
ultimora
Gds – Inter, gol dell’Atletico da annullare? Quanti dubbi sul tocco di braccio di Baena…
Rimangono i dubbi sul gol di Julian Alvarez che ha portato in vantaggio l'Atletico Madrid
L'arbitro Letexier, però, inizialmente ha annullato la rete per un tocco di braccio di Baena, salvo poi convalidarla dopo aver rivisto l'azione al Var. "A velocità ridotta sembra che la sfera - dopo aver toccato il fianco del giocatore - impatti leggermente sulla mano destra del numero 10 dell'Atletico. I dubbi restano", sottolinea la Gazzetta dello Sport.
(Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA