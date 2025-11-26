È cominciata la sfida tra Atletico Madrid e Inter, match valevole per la quinta giornata di Champions League. Dai primi minuti si può subito osservare una novità nello schieramento dei nerazzurri: al centro della difesa c'è Akanji e non Bisseck, spostato sulla destra con il confermatissimo Bastoni a sinistra.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Atletico Madrid-Inter, novità tattica per Chivu: c’è Akanji al centro della difesa
ultimora
Atletico Madrid-Inter, novità tattica per Chivu: c’è Akanji al centro della difesa
Cambio di posizione per lo svizzero, con Bisseck che si sposta sulla destra e Bastoni confermato a sinistra
© RIPRODUZIONE RISERVATA