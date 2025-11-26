FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Atletico Madrid-Inter, novità tattica per Chivu: c’è Akanji al centro della difesa

ultimora

Atletico Madrid-Inter, novità tattica per Chivu: c’è Akanji al centro della difesa

Atletico Madrid-Inter, novità tattica per Chivu: c’è Akanji al centro della difesa - immagine 1
Cambio di posizione per lo svizzero, con Bisseck che si sposta sulla destra e Bastoni confermato a sinistra
Fabio Alampi Redattore 

È cominciata la sfida tra Atletico Madrid e Inter, match valevole per la quinta giornata di Champions League. Dai primi minuti si può subito osservare una novità nello schieramento dei nerazzurri: al centro della difesa c'è Akanji e non Bisseck, spostato sulla destra con il confermatissimo Bastoni a sinistra.

Leggi anche
Toni: “All’Inter serve una vittoria con una big. Lautaro? Di lui non mi fa impazzire...
Capello: “L’Atletico può dare fastidio all’Inter. Ecco perché Bisseck....

© RIPRODUZIONE RISERVATA