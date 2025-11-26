"L'Atletico è una squadra cambiata rispetto al passato, ora subisce più gol ma segna anche molto di più. Calhanoglu? Giocatore fantastico, faro dell'Inter, bravi a convincerlo a restare. Ci sta sbagliare un rigore, ma resta secondo me il miglior mediano a livello di qualità al mondo dietro Modric. E' uno dei pochi insostituibili nell'Inter, tanto è vero che quando manca lui non sanno mai chi metterci al suo posto".

"Nel derby l'Inter ha fatto una gran partita, ma è arrivato il momento di fare punti contro le big, i nerazzurri ne hanno bisogno. Lautaro? Forse quest'anno gli manca qualche gol, ma è l'anima dell'Inter, è un leader. Ma di lui non mi fa impazzire che vorrei vederlo più contento: qualche sorriso in più ogni tanto sarebbe bello".