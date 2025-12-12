Le situazioni infortunati di fatto oltre al problema cronico sulla destra, su cui non abbiamo ancora date perché l'Inter non sa quando rientrerà Dumfries. Anche Chivu ha detto che finché sente dolore non possiamo farci niente e quindi rimandando un po' al giocatore e alle sue sensazioni la questione.

Il problema è in difesa perché Acerbi è infortunato, ne avrà per almeno un mese. Ci sono anche altri giocatori che dovranno fare il punto della situazione domani. Oggi è stato il primo allenamento e chi ha giocato di più ha fatto cose a parte, quindi sono stati giocatori che hanno fatto lavori personalizzati. Domani si farà il punto della situazione e si capirà chi sarà disponibile per Genova.