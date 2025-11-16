FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Stramaccioni: “Pio Esposito titolare? Che storia, già nella scorsa ha mostrato che…”

ultimora

Stramaccioni: “Pio Esposito titolare? Che storia, già nella scorsa ha mostrato che…”

Stramaccioni: “Pio Esposito titolare? Che storia, già nella scorsa ha mostrato che…” - immagine 1
Alla Rai prima di Italia-Norvegia, l’allenatore Andrea Stramaccioni ha parlato così di Pio Esposito e non solo
Alessandro Cosattini Redattore 

Stramaccioni: “Pio Esposito titolare? Che storia, già nella scorsa ha mostrato che…”- immagine 2

Alla Rai prima di Italia-Norvegia, l’allenatore Andrea Stramaccioni ha parlato così di Pio Esposito e non solo:

Stramaccioni: “Pio Esposito titolare? Che storia, già nella scorsa ha mostrato che…”- immagine 3

“Gattuso ne cambia 10, tornano i suoi titolarissimi, con Frattesi che sostituisce Tonali. Pio Esposito già contro la Moldavia aveva mostrato grande sintonia con Retegui e stasera giocano loro.

Stramaccioni: “Pio Esposito titolare? Che storia, già nella scorsa ha mostrato che…”- immagine 4

Bellissima storia quella di Pio, bellissimo test, ha già fatto due gol. Cerca il primo gol a San Siro ora”.

Leggi anche
Bilanci a confronto: Inter, boom ricavi. Milan top sul commerciale. Juve costa più di tutte
La top 11 di Seba Frey, da Zanetti a Ronaldo il Fenomeno e non solo: quanti ex Inter!

© RIPRODUZIONE RISERVATA