Alla Rai prima di Italia-Norvegia, l’allenatore Andrea Stramaccioni ha parlato così di Pio Esposito e non solo:
Stramaccioni: “Pio Esposito titolare? Che storia, già nella scorsa ha mostrato che…”
Alla Rai prima di Italia-Norvegia, l’allenatore Andrea Stramaccioni ha parlato così di Pio Esposito e non solo
“Gattuso ne cambia 10, tornano i suoi titolarissimi, con Frattesi che sostituisce Tonali. Pio Esposito già contro la Moldavia aveva mostrato grande sintonia con Retegui e stasera giocano loro.
Bellissima storia quella di Pio, bellissimo test, ha già fatto due gol. Cerca il primo gol a San Siro ora”.
