Sono già diventati 3 i gol di Pio Esposito con la maglia dell'Italia. Terzo gol in cinque partite per l'attaccante dell'Inter, che ha segnato il gol del momentaneo 1-0 nella sfida contro la Norvegia.
Segna ancora Pio Esposito: suo l’1-0 alla Norvegia! Adani: “E adesso caro Haaland…”
Sono già diventati 3 i gol di Pio Esposito con la maglia dell'Italia: suo l'1-0 alla Norvegia! La frecciata di Lele Adani a Haaland
Il centravanti si è girato velocemente in area e ha battuto il portiere avversario: primo gol a San Siro per lui. Così Lele Adani in Rai dopo il gol: "E adesso caro Erling (Haaland, ndr), lo conosci o no Pio? Perché di questo si era parlato alla vigilia. Sempre con rispetto e onestà, ma come abbiamo segnato". Si riferisce chiaramente alle parole dell'attaccante del City in conferenza.
