CdS: “Inter, nessuno si è nascosto: il grande obiettivo dell’annata è chiaro”

Rinnovo in arrivo per Simone Inzaghi: il grande obiettivo della sua Inter per quest'annata è chiaro a tutti

Rinnovo in arrivo per Simone Inzaghi, che firmerà fino al 2025 con l'Inter: l’ufficialità può arrivare durante questa sosta. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, “il grande obiettivo dell’annata resta lo scudetto. Dentro l’Inter, nessuno si è nascosto, seppure qualcosa sul mercato (vedi Lukaku) non sia andato come previsto. L’approccio al torneo è stato quello giusto. Con Inzaghi in panchina, la squadra nerazzurra non aveva mai raccolto 3 vittorie nelle prime 3 giornate. Anzi, uno dei difetti è stato quello di cominciare a perdere punti troppo presto.