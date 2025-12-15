FC Inter 1908
Al tavolo di Pressing si discute del primato dell'Inter in classifica. Ecco lo scambio tra Alessio Tacchinardi, Riccardo Trevisani e Fabrizio Biasin
Al tavolo di Pressing si discute del primato dell'Inter in classifica: la squadra di Cristian Chivu ha superato Milan e Napoli con la sua vittoria contro il Genoa. Ecco lo scambio tra Alessio Tacchinardi, Riccardo Trevisani e Fabrizio Biasin.

Tacchinardi: "Chivu ha detto che tutti si aspettavano un'Inter da ottavo posto, l'Inter è la più forte del campionato, ha la rosa più forte: poi lui fa benissimo.

Biasin: "All'annuncio di Chivu, il 90% dei commentatori ha detto "sono pazzi a dare la panchina a un tecnico che ha 13 partite".

Trevisani: "Però se mi trovi qualcuno che ha detto Inter ottava offro la cena".

Biasin: "Ottava no, ma tutti erano scettici sul fatto di dare la panchina ad un esordiente".

