«Dico 50 e 50 per la finale. L'impresa dell'Inter è storica. Arrivata anche per certi aspetti in modo casuale: Acerbi lì non doveva esserci. Questo è partito con la benedizione di qualcuno, prova vai, sfruttiamo il possibile ed è arrivato il 3 a 3 che è stato il preludio per vincere la gara col Barcellona. Ripeto, una partita che resterà nella storia».Ciccio Graziani, su XXL, in onda su Italia 1, ha parlato della semifinale di Champions contro il Barca e della finale del 31 maggio.