Ivan Zazzaroni a Radio Dee Jay ha parlato delle tante polemiche che ci sono rispetto all'impiego del VAR: «Il problema è la cultura del vantaggio, accettiamo i vantaggi e non i torti. Quando non utilizzeranno il VAR come ora la gente comunque avrà da dire». Ai tifosi che lo accusano di essere filo-interista dice: «Io non tifo per nessuno se non per il Bologna. Tifo per le mie idee e per i miei partiti. E i miei partiti sono in ordine alfabetico Allegri Ancelotti, in gran parte Conte e Mourinho. Il mio unico grande amore è il Bologna, del resto non me ne frega assolutamente nulla».