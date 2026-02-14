Ivan Zazzaroni a Radio Dee Jay ha parlato delle tante polemiche che ci sono rispetto all'impiego del VAR: «Il problema è la cultura del vantaggio, accettiamo i vantaggi e non i torti. Quando non utilizzeranno il VAR come ora la gente comunque avrà da dire». Ai tifosi che lo accusano di essere filo-interista dice: «Io non tifo per nessuno se non per il Bologna. Tifo per le mie idee e per i miei partiti. E i miei partiti sono in ordine alfabetico Allegri Ancelotti, in gran parte Conte e Mourinho. Il mio unico grande amore è il Bologna, del resto non me ne frega assolutamente nulla».
Il direttore del Corriere dello Sport ha risposto a chi lo accusa di essere filo-interista e ha detto la sua pure su Inter-Juve
«Come vedo Inter-Juve? Ho detto che vince l'Interdue a uno e segna Yildiz. Chiaro che se Spalletti fa risultato non cambia nulla per lo scudetto. L'unica era il Napoli. Il Milan sta facendo cose straordinarie ma manca qualità», ha detto a proposito della sfida di questa sera.
(Fonte: Radio Dee Jay)
