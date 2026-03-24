L'Inter tornerà ad allenarsi domani alla Pinetina. Nel centro sportivo nerazzurro c'è Chivu e sono passati ad allenarsi giocatori che devono recuperare come ad esempio Mkhitaryan che si è infortunato nella gara con l'Atalanta e tenterà di mettersi a disposizione per la ripresa post Nazionali, nella gara con la Roma del giorno di Pasqua.
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Nazionali, per Zielinski ieri seduta individuale sotto la supervisione dei fisioterapisti
Intanto i suoi compagni di reparto sono partiti per gli impegni con le loro Nazionali, tra cui Zielinski che nell'allenamento del lunedì non si è allenato con il resto della squadra insieme a Moder. "I due centrocampisti - spiegano in Polonia - avevano giocato domenica e non si sono allenati con i compagni nella sessione aperta al pubblico. Non hanno partecipato al riscaldamento, ma hanno lavorato individualmente sotto la supervisione dei fisioterapisti della Nazionale e hanno partecipato alla sessione di cyclette".
Probabilmente una semplice seduta di scarico e diversificata. Nelle prossime ore si capirà di più sul giocatore nerazzurro che sarà impegnato nella semifinale di qualificazione ai Mondiali giovedì alle 20.45 contro l'Albania. La vincente della sfida di Varsavia giocherà la finale playoff (in programam il 31 marzo alle 20.45) contro la vincente di Ucraina-Svezia.
(Fonte: sport.tvp.pl)
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