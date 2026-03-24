L'Inter tornerà ad allenarsi domani alla Pinetina . Nel centro sportivo nerazzurro c'è Chivu e sono passati ad allenarsi giocatori che devono recuperare come ad esempio Mkhitaryan che si è infortunato nella gara con l'Atalanta e tenterà di mettersi a disposizione per la ripresa post Nazionali , nella gara con la Roma del giorno di Pasqua.

Intanto i suoi compagni di reparto sono partiti per gli impegni con le loro Nazionali, tra cui Zielinski che nell'allenamento del lunedì non si è allenato con il resto della squadra insieme a Moder. "I due centrocampisti - spiegano in Polonia - avevano giocato domenica e non si sono allenati con i compagni nella sessione aperta al pubblico. Non hanno partecipato al riscaldamento, ma hanno lavorato individualmente sotto la supervisione dei fisioterapisti della Nazionale e hanno partecipato alla sessione di cyclette".