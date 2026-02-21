Hernanes, ex centrocampista dell'Inter, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato così la sfida vinta dai nerazzurri contro il Lecce: "La domanda che ci siamo fatti nel prepartita era se l'Inter dovesse dare priorità al campionato: questa vittoria possiamo già leggerla come prioritaria perché ha un filone importante.
Frattesi? E' merito di Chivu perché è uno che gioca meno: ma lui era concentrato e motivato. Luis Henrique? Io devo dire che mi ha un po' zittito perché dopo le prime partite non credevo tanto che potesse raggiungere questo livello: nel primo tempo ha toccato di più i palloni nell'area avversaria, ha creato tanti pericoli. Ma parlo di fiducia, come corre e fa le giocate, lo vedo davvero in fiducia: secondo me è la sua miglior partita".
