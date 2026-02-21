FC Inter 1908
Hernanes, ex centrocampista dell'Inter, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato così la sfida vinta dai nerazzurri contro il Lecce
Hernanes, ex centrocampista dell'Inter, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato così la sfida vinta dai nerazzurri contro il Lecce: "La domanda che ci siamo fatti nel prepartita era se l'Inter dovesse dare priorità al campionato: questa vittoria possiamo già leggerla come prioritaria perché ha un filone importante.

Frattesi? E' merito di Chivu perché è uno che gioca meno: ma lui era concentrato e motivato. Luis Henrique? Io devo dire che mi ha un po' zittito perché dopo le prime partite non credevo tanto che potesse raggiungere questo livello: nel primo tempo ha toccato di più i palloni nell'area avversaria, ha creato tanti pericoli. Ma parlo di fiducia, come corre e fa le giocate, lo vedo davvero in fiducia: secondo me è la sua miglior partita".

