Lecce-Inter, ammonito Bastoni: il difensore era diffidato, salterà la gara col Genoa

Il difensore nerazzurro è stato ammonito al Via del Mare, era diffidato e salterà la prossima gara dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Lecce-Inter, ammonito Bastoni: il difensore era diffidato, salterà la gara col Genoa

Mentre l'Inter si accinge a vincere la settima gara consecutiva in campionato, Cristian Chivu deve fare i conto con un'assenza pesante nella prossima giornata. Infatti al minuto 87 Alessandro Bastoni è stato ammonito. Il difensore nerazzurro era diffidato e salterà la gara contro il Genoa in programma a San Siro sabato 28 febbraio.

Dall'altro lato il tecnico ritroverà Nicolò Barella e quasi sicuramente Hakan Calhanoglu che è sulla via del recupero dopo il problema muscolare patito contro la Juventus.

