Nonostante i fischi ad ogni tocco di palla, prestazione molto matura e convincente di Alessandro Bastoni sul campo del Lecce: il difensore dell'Inter è stato molto solido in difesa senza tralasciare le sue solite galoppate in avanti.
E, al momento del cambio sul finale di gara, la panchina nerazzurra si è congratulata con lui: in particolare, riferisce DAZN, Aleksandar Kolarov. Il vice di Cristian Chivu, infatti, ha detto al difensore: "Bravissimo, sei stato un campione".
