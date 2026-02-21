FC Inter 1908
Inter, i complimenti di Kolarov a Bastoni dopo il cambio: “Bravissimo, sei stato un…”

Al momento del cambio sul finale di gara, la panchina nerazzurra si è congratulata con lui: in particolare, riferisce DAZN, Aleksandar Kolarov
Marco Astori
Nonostante i fischi ad ogni tocco di palla, prestazione molto matura e convincente di Alessandro Bastoni sul campo del Lecce: il difensore dell'Inter è stato molto solido in difesa senza tralasciare le sue solite galoppate in avanti.

E, al momento del cambio sul finale di gara, la panchina nerazzurra si è congratulata con lui: in particolare, riferisce DAZN, Aleksandar Kolarov. Il vice di Cristian Chivu, infatti, ha detto al difensore: "Bravissimo, sei stato un campione".

