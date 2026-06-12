L'ex portiere nerazzurro ha presenziato all'iniziativa nata per inaugurare il percorso del brand verso la FIFA World Cup 2026

Fabio Alampi Redattore 12 giugno 2026 (modifica il 12 giugno 2026 | 21:46)

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Un pomeriggio speciale nel cuore di Milano: Francesco Toldo è stato ospite di Hisense, Official Partner nerazzurro, nell'ambito di un evento esclusivo in una location d'eccezione situata lungo il Naviglio Grande: Combo Milano, in Ripa di Porta Ticinese.

L’iniziativa ha segnato l’apertura delle attività del brand legate ai Mondiali, con una serata pensata per portare l’energia della competizione in città e coinvolgere ospiti e appassionati in un’esperienza immersiva tra sport, tecnologia e intrattenimento.

L'evento, ha visto la partecipazione di tantissimi ospiti che hanno potuto assistere a un breve talk tra la Legend nerazzurra e Gianluca Di Pietro, CEO di Hisense Italia.

Nell'incontro Toldo ha condiviso aneddoti imperdibili e ricordi straordinari della sua carriera, sottolineando come Inter e Hisense condividano gli stessi valori, nella continua ricerca dell'innovazione e dell'eccellenza.

La giornata è terminata con un Meet&Greet durante il quale i presenti hanno vissuto una sessione dedicata di foto e autografi con Francesco Toldo.

Nel corso della serata, gli ospiti hanno potuto vivere l'emozione dello sport grazie al watch party dedicato alla partita inaugurale, accompagnato da proiezione su tecnologia Hisense, pensato per ricreare l’atmosfera dei grandi eventi sportivi anche fuori dal contesto domestico.

L’esperienza è stata arricchita da un allestimento a tema Mondiali, dalla presenza della riproduzione della Coppa del Mondo – la più grande d’Italia – e da attività di engagement, tra cui un’attivazione in realtà aumentata e uno spazio gaming dedicato al gioco ufficiale FIFA.

(inter.it)