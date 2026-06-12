Il Barcellona ha comunicato di aver avviato un’azione legale contro Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Il club blaugrana chiede al numero uno dei Blancos di ritrattare le sue accuse secondo cui gli sarebbero stati sottratti sette titoli di campionato e dichiara che, in caso contrario, presenterà una denuncia penale contro di lui
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Il Barcellona denuncia un’azione legale contro Perez: “Ritratti le accuse”
Il club catalano ha diramato una nota ufficiale apparsa sui canali ufficiali del club.
“Il Barcellona comunica di aver presentato la richiesta obbligatoria di conciliazione, come passo preliminare alla denuncia per il reato di diffamazione ai sensi dell’articolo 205 del Codice Penale, nei confronti del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a seguito delle dichiarazioni da lui rese durante la conferenza stampa del 12 maggio e in un’intervista rilasciata a un organo di stampa il giorno successivo.
L’obiettivo di questa azione legale è che il signor Pérez ritratti alcune dichiarazioni da lui rese con la consapevolezza della loro falsità e che sono diffamatorie e lesive dell’immagine e della reputazione del Club. Nel caso in cui tale richiesta non venga debitamente soddisfatta, il Barcelona procederà alla presentazione della relativa denuncia penale”.
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