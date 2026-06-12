Il Barcellona ha comunicato di aver avviato un’azione legale contro Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Il club blaugrana chiede al numero uno dei Blancos di ritrattare le sue accuse secondo cui gli sarebbero stati sottratti sette titoli di campionato e dichiara che, in caso contrario, presenterà una denuncia penale contro di lui

L’obiettivo di questa azione legale è che il signor Pérez ritratti alcune dichiarazioni da lui rese con la consapevolezza della loro falsità e che sono diffamatorie e lesive dell’immagine e della reputazione del Club. Nel caso in cui tale richiesta non venga debitamente soddisfatta, il Barcelona procederà alla presentazione della relativa denuncia penale”.