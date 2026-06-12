Comolli lascia la Juventus: “Club unico e speciale, ringrazio…”

"Ho deciso di lasciare il mio incarico di Chief Executive Officer di Juventus Football Club con effetto immediato", le parole di Comolli

Matteo Pifferi Redattore 12 giugno 2026 (modifica il 12 giugno 2026 | 21:02)

Oltre all'arrivo di Giovanni Carnevali, la Juventus ha ufficializzato la separazione da Damien Comolli. "Ho deciso di lasciare il mio incarico di Chief Executive Officer di Juventus Football Club con effetto immediato - ha dichiarato ai canali ufficiali del club - desidero ringraziare John Elkann ed Exor per avermi offerto l'opportunità di lavorare per questo prestigioso Club.

Vorrei inoltre ringraziare tutti i colleghi della Juventus per il loro impegno, la loro professionalità e la loro dedizione, augurando a tutte le Squadre femminili e maschili le migliori soddisfazioni per la stagione che sta per iniziare".

L'ultimo ringraziamento di Comolli è per il popolo juventino: "Un ringraziamento speciale va infine ai tifosi bianconeri per il loro incredibile sostegno, sono loro a rendere questo Club un luogo davvero unico e speciale" dichiara l'ex ad. Al tempo stesso la Juve "desidera ringraziare Damien per l'impegno profuso durante la sua esperienza nel Club, augurandogli le migliori soddisfazioni per il futuro".