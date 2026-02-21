Presente negli studi di Sky Sport 24, Fernando Orsi ha parlato di Lecce-Inter partendo dalle assenze dei nerazzurri. "Quanto peseranno le assenze di Barella e Calhanoglu? Se peseranno... Zielinski sta facendo veramente questo ultimo scorcio di stagione straordinario, sia come mezzala che davanti la difesa. Credo che questo centrocampo non alteri molto le qualità perché Frattesi ha una voglia di giocare incredibile, al di là di tutto Frattesi e Barella sono l'alter ego l'uno dell'altro".
"Chivu nella gestione della squadra ha fatto molto bene, vero che hai due squadre, ma anche il Napoli ha due squadre ma c'è stata una gestione differente. Sembra che Chivu l'abbia fatta in maniera più pensata. Mi sembra di aver capito che l'Inter quest'anno va più sullo scudetto, anche per cominciare un tipo di percorso con un allenatore nuovo sul quale hanno scommesso e secondo me hanno vinto questa scommessa".
