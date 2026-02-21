Presente negli studi di Sky Sport 24, Fernando Orsi ha parlato di Lecce-Inter partendo dalle assenze dei nerazzurri. "Quanto peseranno le assenze di Barella e Calhanoglu? Se peseranno... Zielinski sta facendo veramente questo ultimo scorcio di stagione straordinario, sia come mezzala che davanti la difesa. Credo che questo centrocampo non alteri molto le qualità perché Frattesi ha una voglia di giocare incredibile, al di là di tutto Frattesi e Barella sono l'alter ego l'uno dell'altro".