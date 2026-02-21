Atmosfera particolare al Via del Mare per Lecce-Inter: sin dai primi palloni toccati, sono partiti fischi molto forti dalle tribune per Alessandro Bastoni, probabilmente per i fatti della scorsa settimana di Inter-Juventus.
Lecce-Inter, fischi a Bastoni a ogni tocco: Kolarov si stranisce. E Chivu lo chiama e gli dice…
Sin dai primi palloni toccati, sono partiti fischi molto forti dalle tribune per Alessandro Bastoni: la reazione della panchina
Come segnala DAZN, la panchina nerazzurra ha reagito con molto stupore a tutto ciò: in particolare Kolarov, che si è girato verso la tribuna come per chiedere perché. Chivu, invece, si è rivolto subito al suo difensore e gli ha detto: "Bravo Ale, non ci pensare".
