Lecce-Inter, fischi a Bastoni a ogni tocco: Kolarov si stranisce. E Chivu lo chiama e gli dice…

Sin dai primi palloni toccati, sono partiti fischi molto forti dalle tribune per Alessandro Bastoni: la reazione della panchina
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Atmosfera particolare al Via del Mare per Lecce-Inter: sin dai primi palloni toccati, sono partiti fischi molto forti dalle tribune per Alessandro Bastoni, probabilmente per i fatti della scorsa settimana di Inter-Juventus.

Come segnala DAZN, la panchina nerazzurra ha reagito con molto stupore a tutto ciò: in particolare Kolarov, che si è girato verso la tribuna come per chiedere perché. Chivu, invece, si è rivolto subito al suo difensore e gli ha detto: "Bravo Ale, non ci pensare".

