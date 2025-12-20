Inter, il gennaio di fuoco inizia… a dicembre: chance per sfatare un tabù

La stagione dell'Inter sta entrando nel vivo. Al giro di boa ormai, c'è tanto in palio. E fin da subito, considerando il livello degli impegni che attendono la squadra di Cristian Chivu. Sul tema torna la Gazzetta dello Sport con un focus:

"Il gennaio di fuoco dell’Inter inizia addirittura… a dicembre. Il 28 i nerazzurri se la vedranno contro l’Atalanta a Bergamo, prima di un filotto di sette partite in un mese: Bologna, Parma, Napoli, Udinese e Pisa in campionato, Arsenal e Borussia Dortmund in Champions, dove l'Inter ha perso le ultime due. Quattro in casa e tre in trasferta. Da qui la scelta di far rifiatare qualche titolare già in semifinale, con l’eventualità di una finale - poi sfumata - contro il Napoli.

Ora il mirino ha puntato l’Atalanta. Appuntamento a tre giorni da Capodanno. Da lì in poi ci sarà un gennaio di fuoco dove bisognerà chiudere il discorso ottavi di Champions, contro Arsenal in casa e Dortmund nel muro giallo. In A, invece, percorso ostico con due scontri diretti: Bologna e Napoli. Fin qui l’Inter ne ha vinto solo uno, contro la Roma. Anche qui serve invertire la rotta".